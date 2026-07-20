circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna, uomo morto ammanettato: Procura iscrive agenti intervenuti in registro separato '45bis'

Applicata nuova norma in presenza di una possibile causa di giustificazione

Bologna, uomo morto ammanettato: Procura iscrive agenti intervenuti in registro separato '45bis'
20 luglio 2026 | 11.52
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

In relazione alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta ieri in zona Pilastro a Bologna durante un intervento della Polizia, la Procura di Bologna "all'esito dell'esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle forze di polizia, ha proceduto alla iscrizione di un procedimento, in apposito registro modello ‘45 bis’, nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento". Al momento quindi non ci sono indagati ma viene applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari in cui vengono iscritti i nomi di soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione.

“Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio) e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario", spiega una nota firmata dal procuratore di Bologna Paolo Guido. La Procura riferisce che "verranno svolte tutte le necessarie indagini con le dovute garanzie di legge, a partire dagli accertamenti di natura medico - legale, allo scopo di pervenire in tempi rapidi (e previsti dalla normativa di recente entrata in vigore) alla completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Abderrahim Fakir Bologna uomo morto ammanettato uomo morto ammanettato morto ammanettato Bologna
Vedi anche
Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone" - Video
Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video
Un orso tra le giostre della festa di Villa Scontrone nell'Aquilano - Video
Concerto d'alta quota al sorgere del sole sulle note di Morricone, Piazzolla e Rota - Video
Legge elettorale, Tajani: "Preferenze? Vedremo, ma cosa più importante è riforma" - Video
Caso Roggero, Tajani: "In maggioranza tutti d'accordo su grazia ma decide Mattarella" - Video
Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto - Video
Fiamme in un'imbarcazione a Tor San Lorenzo, il salvataggio in elicottero - Video
Caso Roggero, il legale del gioielliere: "Fiduciosi per grazia, ma tempi non sono brevi" - Video
News to go
Bonus centri estivi e rimborso alle famiglie, come funziona
Tragedie in acqua, Musumeci: "Dopo l'estate legge per evitarle" - Video
News to go
Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza