Presentato il Bilancio territoriale di Brescia di A2a

A2a, nel 2025 generati quasi 900 milioni per il territorio di Brescia
Sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo
Sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo
Presentare il 12° bilancio di sostenibilità territoriale relativo alla città di Brescia “ha un valore per noi inestimabile, perché rappresenta la testimonianza della continuità del nostro legame - lungo 18 anni, ossia da quando è A2a nata - con il territorio bresciano. Quest'anno presentiamo dei dati...
'Investimenti per 300 milioni in ciclo idrico, teleriscaldamento e rete elettrica, +5% sull’anno precedente’