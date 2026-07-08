Dopo la nuova ondata di raid Usa in Iran, Teheran risponde colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrein. I Guardiani della rivoluzione iraniana hanno infatti annunciato di aver colpito 85 installazioni militari degli Stati Uniti nei due Paesi.

"In prima risposta a questa aggressione - si legge in un comunicato diffuso dalla televisione ufficiale Irib - la Marina e la Forza aerospaziale del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (Irgc) hanno organizzato un'operazione congiunta con l'aiuto di missili e droni, colpendo 85 installazioni militari strategiche americane e abbattendo un drone MQ-9".

La risposta di Teheran è arrivata dopo che il ministero degli Esteri iraniano ha denunciato la ripetuta violazione del memorandum d'intesa da parte Usa e annunciato "ritorsioni" dopo l'attacco americano. "L'Iran - aveva detto il ministro in un comunicato pubblicato su Telegram dalla televisione di Stato (Irib) - lancia un avvertimento sulle conseguenze della violazione del trattato da parte degli Stati Uniti e prenderà misure decisive per la tutela dei suoi interessi e della sicurezza nazionale".

"Grave violazioni del memorandum di intesa tra Usa e Iran da parte degli Stati Uniti: violazione degli accordi nello Stretto, minacce persistenti di ulteriori attacchi, reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, attacchi nel sud dell'Iran, aggressione sionista continua sul Libano. L'era del bullismo è finita. Non porta da nessuna parte. Non ci pieghiamo", ha poi scritto, in un post sul suo profilo X, il presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti Mohammad Bagher Ghalibaf dopo i raid statunitensi di questa notte.

Il Kuwait ha intanto risposto agli attacchi, ha dichiarato lo Stato maggiore dell'esercito kuwaitiano. "Le difese aeree del Kuwait stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e di droni ostili - ha dichiarato l'esercito su X, senza specificare la provenienza degli attacchi -. Lo Stato Maggiore dell'Esercito precisa che qualsiasi esplosione udita è il risultato dell'intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea".

Hormuz e il raid Usa

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha intanto dichiarato di aver colpito oltre 80 obiettivi durante i raid di questa notte in Iran, condotti in risposta agli attacchi di Teheran contro navi nello Stretto di Hormuz. "Le forze statunitensi hanno colpito i sistemi di difesa iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze" scrive l'esercito statunitense in un comunicato pubblicato su X.

Media: attacco Usa ordinato da Trump al vertice Nato

Il presidente americano Donald Trump avrebbe approvato il piano d'attacco contro l'Iran, e ne avrebbe ordinato l'esecuzione, mentre si trovava in Turchia per il vertice Nato, riporta Axios citando come fonte un funzionario statunitense.