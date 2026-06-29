Tumori, oltre il silenzio della malattia

Cancro al polmone, approvato il rimborso di 2 nuove indicazioni per durvalumab
L’immunoterapico anche nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule resecabile e nel microcitoma in stadio limitato
L’immunoterapico anche nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule resecabile e nel microcitoma in stadio limitato
Per la forma muscolo-invasivo, via libera dell’Aifa a durvalumab in associazione a chemioterapia prima e in mono dopo l’intervento
Nella forma avanzata o recidivante, durvalumab è indicato per pazienti con particolare caratteristica biologica