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BUIO A SAN SIRO

Inter-Bruges 3-4, Tresoldi affonda Chivu: ancora zero punti in Champions

I nerazzurri sono stati battuti dalla squadra belga nella seconda giornata della fase campionato



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