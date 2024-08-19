Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle
In campo Roma e Como. I giallorossi in casa con il Real Madrid e i lariani a Rotterdam contro il Feyenoord.
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In campo Roma e Como. I giallorossi in casa con il Real Madrid e i lariani a Rotterdam contro il Feyenoord.
I giallorossi ospitano i Blancos nella seconda giornata della massima competizione europea
Big match nella seconda giornata della massima competizione europea
Gli azzurri sono stati battuti per 3-1 dal Villarreal in Champions
L'attaccante è stato decisivo nella vittoria del Bruges contro l'inter
Il portiere nerazzurro è finito nel mirino dopo l'errore in Champions League
Episodi arbitrali in Champions League
Shock per il portiere ungherese nelle ore precedenti la partita
Sconfitta per la squadra partenopea nella seconda giornata
I nerazzurri sono stati battuti dalla squadra belga nella seconda giornata della fase campionato
Il tecnico portoghese ha parlato alla vigilia della sfida tra giallorossi e Real Madrid
Dalla racchetta alla vigna, il fuoriclasse spagnolo si lancia in una nuova avventura insieme alla famiglia Gil. Si chiama El Tenista ed è un vino in edizione limitata
Il tennista tedesco ha commentato il risultato imminente dopo il successo contro Bublik a Shanghai: "Sarà un momento speciale, le emozioni arriveranno solo quando vedrò quel numero accanto al mio nome"
Con Sinner assente, il tennista romano potrebbe essere l'unico rappresentante per l'Italia a Torino
Massini: "Parole contro arbitri inaccettabili". Aia si tutelerà in tutte le sedi
Como, trionfo a 1,90 su Sisal.it, cerca la seconda vittoria consecutiva
Valentino Rossi e Max Verstappen, per la prima volta avversari in una gara GT3. Il Dottore torna protagonista con la BMW del Team WRT, mentre il quattro volte iridato di Formula 1 debutta nel GT World Challenge Europe.
Assolto dal tentato omicidio di Enzo Anghinelli