È in via di definizione la trattativa tra Napoli e Torino per l'approdo in granata dell'attaccante Cyril Ngonge.

Stando a quanto anticipato da Fabrizio Romano, infatti, le società di De Laurentiis e Cairo avrebbero raggiunto un'intesa totale.

Cyril Ngonge si trasferirà dal Napoli al Torino con la formula del prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 11 milioni col giocatore che poi firmerebbe un contratto di quattro anni.

Tra Napoli e Torino proseguono i contatti per Vanja Milinkovi?-Savi?, il cui eventuale approdo in azzurro avverrebbe con una operazione separata.

Fantacalcio.it per Adnkronos