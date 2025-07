Melania Trump, rispetto al marito Donald, ha avuto meno fiducia nelle parole di Vladimir Putin. E' lo stesso presidente degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, a confessare che la First Lady ha mostrato sempre scetticismo nei confronti delle intenzioni del presidente russo in relazione alla guerra in Ucraina. "Tornavo a casa e dicevo alla First Lady: 'Ho avuto una meravigliosa conversazione con Vladimir...'. E lei diceva: 'Ha appena bombardato un ospedale...'", racconta Trump.