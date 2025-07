Torna in vigore al teatro alla Scala il dress code che ufficialmente non era mai stato cancellato ma negli ultimi anni non veniva fatto rispettare. Si tratta di indicazioni minime: niente canotte, niente pantaloncini corti e no a infradito. Le regole vengono fatte rispettare dalle maschere, con una certa dose di buon senso, ma anche con l'avvertimento che chi non entra non si vedrà rimborsare il biglietto.