Disclaimer

Il sito internet ufficiale dell' ADNKRONOS, www.adnkronos.com, (di seguito anche "Sito") è un portale di informazione giornalistica on line volto a fornire in maniera dettagliata le informazioni riguardanti i principali fatti del giorno, provenienti dall'Italia e dall'estero. Il sito offre inoltre una panoramica delle principali attività delle società del "Gruppo Adnkronos", sui prodotti da queste offerti e sulle relative modalità di utilizzo e fruizione.Tutti i contenuti del sito (quali notizie, foto, marchi e loghi, nomi a dominio, software, layout grafici) e correlati diritti sono riservati e, pertanto, consultabili solo ed esclusivamente per finalità di informazione personale.Le informazioni contenute nel Sito sono fornite in base al convincimento, secondo buona fede, della loro accuratezza e veridicità, nonché nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica. Tuttavia GMC, pur apprestando con la massima cura la tenuta del sito ed il controllo sulla veridicità ed accuratezza delle informazioni in esso contenute, nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica, declina responsabilità in merito agli eventuali danni diretti od indiretti che possano derivare da errori od imprecisioni dei contenuti, nonché dal mancato aggiornamento delle informazioni. Le informazioni giornalistiche contenute nel sito non potranno pertanto costituire o ingenerare aspettativa o diritto di alcun genere negli utenti in relazione a scelte e valutazioni di vario genere (quali quelle di carattere economico e finanziario).L'accesso e la corretta consultazione del Sito presuppongono che il sistema utilizzato dal cliente sia pienamente compatibile con la tecnologia utilizzata da GMC e che dal collegamento non derivi alcun malfunzionamento alle strutture informatiche utilizzate. GMC non potrà essere ritenuta responsabile per danni a sistemi informatici derivanti dal collegamento al sito o dai link di collegamento di altri siti, in ordine al cui contenuto, peraltro, la prima declina ogni responsabilità.Per ulteriori informazioni contatta:Adnkronos - Direzione Sviluppo Businesssviluppobusiness@adnkronos.comTel: 065807457 ; 06.5807459Il contenuto e l'accuratezza dei comunicati stampa pubblicati su Immediapress sono completamente sotto la responsabilità delle aziende od organizzazioni che hanno redatto, commissionato e acquistato la pubblicazione del comunicato stampa stesso. Sebbene tutti gli sforzi siano diretti ad assicurare l'accuratezza dei nostri servizi, in nessuna circostanza Immediapress potrà essere ritenuta responsabile per alcun errore, omissione, interruzione o ritardo che riguardi il contenuto delle informazioni disponibili su questo sito e per alcun danno che ne possa derivare. Nulla di quanto contenuto o comunque disponibile sul sito Immediapress può essere interpretato o inteso come un'offerta, un invito, un consiglio o una raccomandazione a comprare, sottoscrivere prodotti o servizi finanziari in genere, ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione avente per oggetto tali prodotti o servizi.Tutte le informazioni dovrebbero essere verificate prima della pubblicazione.COPYRIGHT © Copyright 1999 - 2008 Immediapress – Gruppo Adnkronos. Tutti i diritti riservati.Tutti i comunicati ridistribuiti da Immediapress sono protetti dalle leggi nazionali e internazionali su: diritti esclusivi, marchi di fabbrica e depositi di marchi di servizio e altri diritti di proprietà intellettuale, leggi, regolamenti, trattati e convenzioni correntemente in uso a livello mondiale. La richiesta di riproduzione, circolazione o l'ulteriore ridistribuzione del singlo comunicato precedentemente distribuito da Immediapress, deve essere notificato mediante informativa telefonica o posta elettronica al referente indicato all'interno del testo del comunicato e alla redazione di Immediapress.-----ClarityMiglioriamo i nostri prodotti e la pubblicità utilizzando Microsoft Clarity per vedere come utilizzi il nostro sito web. Utilizzando il nostro sito, accetti che noi e Microsoft possiamo raccogliere e utilizzare questi dati. La nostra informativa sulla privacy fornisce ulteriori dettagli