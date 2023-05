Al via la nuova partnership tra il gruppo Toyota e Enel X Way, accordo che permetterà ai clienti di veicoli elettrici o ibridi plug-in di sfruttare le soluzioni e tecnologie più avanzate per la ricarica della propria auto, rafforzando le strategie delle due aziende per favorire la diffusione della mobilità elettrificata in Italia con servizi che garantiscano un’esperienza di guida semplice e comoda.