Vino: tra castelli e saloni, a vendemmia di Prosecco come un Conte

Amanti dell’enoturismo, questa è per voi: Airbnb è alla ricerca di 4 persone per un’esperienza indimenticabile nel sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in Veneto, che avranno l’occasione di soggiornare all’interno di Castelbrando, un fiabesco castello con oltre 2000 anni di storia, e scoprire tutto sul vino e la sua produzione, frequentando l’iconica Villa Sandi, le sue tenute e cantine. Durante il soggiorno, gli aspiranti sommelier saranno accompagnati in una wine experience presso Villa Sandi e si immergeranno nella cultura delle bollicine che contraddistingue questo splendido territorio, toccando con mano la vendemmia in corso e imparando tutti i trucchi del mestiere dai maestri locali della produzione del Prosecco.

Al termine della giornata, potranno poi riposarsi all’interno della sontuosa camera del Conte di Castelbrando, meglio conosciuta come l’Alcova del Conte.

L'iniziativa è parte del più ampio impegno di Airbnb per promuovere la dispersione del turismo e le aree rurali e il patrimonio culturale. Il soggiorno avrà inizio con una visita guidata di Castelbrando, una fortezza con una storia di 2000 anni costruita in epoca romana a scopo difensivo e successivamente divenuta proprietà dei Conti Brandolini, un'antica e nobile famiglia veneta, che vi ha abitato per 500 anni.

Gli ospiti potranno vivere una serie di esperienze uniche tra cui: una cena privata preparata appositamente per loro, che potranno degustare nei saloni privati del Conte; accedere alla Princess Spa di Castelbrando, un’oasi di benessere di 2000 metri quadrati ricavata dove un tempo sorgevano le antiche terme romane; un’emozionante passeggiata a cavallo o una gita in bicicletta per scoprire gli splendidi paesaggi che caratterizzano il territorio delle Colline; prendere parte alla vendemmia in una delle tenute di Villa Sandi; imparare tutto sulla produzione del Prosecco partecipando a una Masterclass presso Villa Sandi, un capolavoro in stile palladiano risalente al 1622, seguita da una degustazione di Prosecco. È possibile inviare una richiesta di prenotazione al link www.airbnb.it/prosecco. l soggiorni, gratuiti e disponibili per un totale di 4 ospiti (i due selezionati, più un accompagnatore ciascuno), si svolgeranno nei giorni 6-9 settembre e 10-13 settembre 2024