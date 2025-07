"C'è preoccupazione per come starò a livello fisico"

"Vediamo come sto, c'è questa preoccupazione". Allarme o pretattica? Novak Djokovic, avversario domani di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon, oggi non si è allenato all'aperto. Non è chiaro se il serbo, 38 anni, abbia scelto di svolgere una sessione indoor lontano da occhi indiscreti. Sui social rimbalzano le parole ai microfoni della tv serba dopo la vittoria contro Flavio Cobolli nei quarti di finale: il fuoriclasse di Belgrado, nelle ultime fasi del match, è scivolato cadendo rovinosamente e rischiando di farsi male alle ginocchia.

"C'è preoccupazione per come starò a livello fisico", le parole di Djokovic, che ha ricordato anche la recente sconfitta contro Sinner al Roland Garros: "Mi ha battuto nelle ultime 4-5 occasioni, al Roland Garros mi ha battuto in 3 set. Forse potevo vincerne uno, magari anche due. Ma lui ha giocato meglio nei momenti importanti, a me è mancata energia: spero non succeda qui".