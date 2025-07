"Americani, venite in Afghanistan". I talebani cercano turisti e inviano un messaggio che dovrebbe convincere i cittadini a stelle e strisce a trascorrere le vacanze a Kabul e dintorni. Il video realizzato da Yosaf Aryubi, che gestisce l'agenzia di viaggi Raza Afghanistan, si apre con il "messaggio all'America" e una scena inquietante: un ostaggio incappucciato che dopo qualche secondo, a volto scoperto, saluta con un "benvenuti in Afghanistan". Le armi, in particolare quelle abbandonate dai soldati americani dopo la precipitosa 'fuga' dal paese, sono un elemento costante nello spot che mostra luoghi incantati, paesaggi mozzafiato, ristoranti e uomini sorridenti.