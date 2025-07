Bacardi conferma Deliverti per la gestione di iniziative digitali su misura

in collaborazione con Deliverti

Dopo un primo anno di collaborazione, Bacardi rinnova la fiducia a Deliverti per il supporto strategico nello sviluppo di progetti ad alto livello di personalizzazione, con un focus sull’innovazione e nuove prospettive digitali.

Un anno di progettualità condivisa

Nel giugno 2024 prendeva il via la collaborazione tra Deliverti e Gruppo Bacardi, in particolare con l’iconico marchio Martini. Il Gruppo è noto a livello internazionale per la produzione di bevande alcoliche. Oggi, a distanza di un anno, la partnership si rinnova per dare continuità a un progetto che ha già mostrato grande valore in termini di creatività, branding e organizzazione operativa.

Deliverti, azienda specializzata nella progettazione di strategie e-commerce per brand di rilievo come Lavazza, Parmalat, Ferrero, Abbott, Bolton e BAT, ha affiancato Martini & Rossi con un approccio altamente personalizzato: dalla consulenza per campagne dedicate alla gestione logistica di materiali, passando per la creazione di kit unici e packaging su misura.

“Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con il Gruppo Bacardi, che unisce heritage e spirito contemporaneo. Insieme vogliamo continuare a innovare, mettendo la personalizzazione e l’efficienza logistica al servizio di esperienze uniche”, commenta Giulio Cupini, General Manager di Deliverti.

Un mercato in crescente evoluzione

Il rinnovo della partnership si inserisce in un momento di trasformazione per il mondo del Food & Beverage: nel 2024 il settore Food & Grocery online in Italia ha raggiunto un valore di 4,6 miliardi di euro, con una crescita dell’8% sull'anno precedente (Osservatorio eCommerce B2C – Politecnico di Milano). Un dato che conferma l’evoluzione delle abitudini di acquisto e l’apertura dei consumatori verso soluzioni digitali anche nel mondo delle bevande. Parallelamente, l’Osservatorio Packaging del Largo Consumo di Nomisma 2025 indica che oltre il 70% dei consumatori ritiene il packaging determinante per la percezione del brand, sottolineando l’importanza di personalizzazione e sostenibilità degli imballaggi.

Il valore delle esperienze su misura

Nell’ultimo anno Deliverti ha realizzato con Bacardi kit esclusivi e campagne ad alto impatto. Tra queste, il co-marketing tra Martini e Superga, dove bottiglie, bicchieri e sneakers sono confluiti in una box esperienziale dal design studiato per raccontare la sinergia fra i due brand: un esempio dell’approccio tailor-made di Deliverti nella cura del dettaglio e nell’ottimizzazione logistica, strategica per attivazioni offline e online.

Prospettive future: nuovi canali digitali e marketplace

La collaborazione guarda ora ai prossimi passi, tra cui l’apertura di nuovi canali di vendita digitali con focus sui marketplace. È un modello già consolidato da Deliverti – per esempio su Amazon 3P – che mira a potenziare la visibilità del brand in uno scenario in costante crescita: nel 2024 l’e-commerce B2C italiano ha superato i 54 miliardi euro, mentre le stime parlano di 62 miliardi di euro nel 2025, con penetrazione sempre maggiore dei marketplace (Netcomm).

“Con Deliverti abbiamo reso più snella la gestione di progetti ad hoc sui clienti, come i cocktail kit in edizione limitata o le collaborazioni stagionali. È un partner che ci permette di tradurre con efficacia e rapidità le nostre idee in iniziative concrete e personalizzate”, queste le parole di Elisa Salvatori, Digital Channel Lead di Bacardi Italia.

Un futuro all’insegna della personalizzazione

In un mercato in continua evoluzione, con consumatori sempre più attenti all’esperienza e alla personalizzazione, la sinergia tra Deliverti e Bacardi si conferma modello di integrazione tra visione strategica e capacità operativa. Il prossimo capitolo sarà digitale, orientato verso marketplace e nuovi format, per offrire esperienze su misura che rispecchiano i valori e lo stile del brand