"Putin vuole andare fino in fondo, vuole continuare a uccidere". Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, risponde così alle domande dei giornalisti sulla situazione in Ucraina. La Russia, dice il presidente degli Stati Uniti, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Trump negli ultimi giorni ha avuto un colloquio telefonico con Putin e ieri ha avuto una "conversazione strategica" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.