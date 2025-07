"E' la mia prima volta a Wimbledon, ci sono 90 gradi. Sembra di stare a Casablanca a Ferragosto...". Max Giusti, in parziale versione Cannavacciuolo, sugli spalti del Campo Centrale di Wimbledon per l'esordio di Jannik Sinner. L'attore, appassionato di tennis da sempre, si gode la prima volta all'All England Club. Il caldo si fa sentire, ma l'esperienza rimane speciale: "Vuoi mettere", dice prima di trasformarsi nello chef Cannavacciuolo con un assaggio di una delle sue imitazioni: "Sto morendo ma vuoi mettere... Wimbledonz, Wimbledonz... Non fare il compitino, sei a Wimbledonz...".