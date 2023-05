L’Inps, per supportare il processo di trasformazione digitale del Paese, ha ottenuto un finanziamento di 180.000.000 all’interno della Missione 1 componente 1 del Pnrr, denominato ‘Digitalizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)’. Il progetto prevede la digitalizzazione dei servizi e dei contenuti ‘One click by design’ e il ‘Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione’. One click by design, volto alla digi...