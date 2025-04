Informativa Privacy

Il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (c.d. "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "Regolamento"), prevede la tutela dei dati personali il cui trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento al diritto alla riservatezza.Ai sensi dell'art.13 del Regolamentoin via Piazza Mastai, 9 – CAP 00153, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali gestiti attraverso il sito aziendale www.adnkronos.com (o anche "Sito") con la presente desidera informarla che il trattamento dei Suoi dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.La invitiamo, dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, a leggere con attenzione la presente Privacy Policy perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi dati personali.In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento, La informiamo sui seguenti punti:

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è GMC – Giuseppe Marra Communications S.p.A., con sede a Roma (RM) in via Piazza Mastai, 9 – CAP 00153, codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 02981990589, partita iva 01145141006.

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di GMC avverrà per finalità correlate all'esecuzione, gestione e amministrazione del sito web aziendale.

In particolare il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per:

consentire la navigazione del Sito, analizzare statisticamente in forma aggregata le visite al sito, finalità di marketing (es. invio materiale pubblicitario e comunicazione commerciale), iscrizione alla newsletter.

In relazione alle finalità di indicate al par.2 punti a e b, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal legittimo interesse art.6 lett. f) e considerando 47: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all'erogazione del servizio di navigazione. Si fa riferimento inoltre a quanto previsto dal Provvedimento del garante Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014. Vista infatti la tipologia di dati è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente (opt-in) a condizione che vengano offerte agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out). Clicca qui per prendere visione della Cookies policy.

In relazone alle finalità indicate ai par.2 punti c e d, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso art. 6 par. 1 lett. a): l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.



Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (c.d. log files) la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all'Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.



Dati forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori di GMC autorizzati alla gestione del Sito. Tali soggetti, sono formalmente autorizzati al trattamento da GMC, esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni del General Data Protection Regulation (GDPR).

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto di GMC in qualità di "responsabili del trattamento", quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all'operatività del Sito, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti, società incaricate dell'invio delle email promozionali per conto di GMC. Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati da GMC, facendone richiesta a GMC con le modalità indicate al successivo paragrafo 9.

I dati personali saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea in conformità con l’art. 45 (Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) del Reg. UE 2016/679 e, più nello specifico, sulla base del “Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1772 della Commissione del 28 giugno 2021 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito.

Con il consenso libero e facoltativo dell'Utente, i dati raccolti via internet verranno diffusi e comunicati alle seguenti categorie di aziende terze:

aziende di telefonia fissa e mobile, supermercati, centri commerciali ed aziende della grande distribuzione, aziende attive nel mondo dell'editoria (carta stampata, internet, televisione e nuovi media); aziende attive nel settore del commercio elettronico di prodotti e servizi informatici; aziende che commercializzano capi di abbigliamento o prodotti del settore della moda e del lusso; aziende attive nel settore del trasporto e del turismo (collettivamente, i "Partner di GMC"). I Partner di GMC, in qualità di autonomi titolari del trattamento, tratteranno i dati personali dell'Utente per proprie finalità di marketing (vendita diretta, invio di materiale pubblicitario e comunicazione commerciale), ovvero affinché i Partner di GMC possano contattare l'Utente tramite posta o posta elettronica, per proporre all'Utente l'acquisto di prodotti e/o servizi offerti dalle stesse categorie di imprese terze e/o da altre imprese e presentare all'Utente offerte, promozioni ed opportunità commerciali.

Il consenso alla comunicazione dei dati personali ai Partner di GMC è libero e facoltativo, l'Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta a GMC con le modalità indicate al successivo paragrafo 10. Inoltre, è possibile revocare in qualsiasi momento il consenso ad ulteriori comunicazioni accedendo alla propria area personale sul Sito e modificando le impostazioni sul consenso.GMC informa che i dati personali dell'Utente saranno trattati dai Partner di GMC in qualità di autonomi titolari del trattamento, sulla base della specifica informativa che sarà rilasciata dai Partner di GMC agli Utenti. Eventuali richieste di non ricevere ulteriori comunicazioni commerciali da parte dei Partner Commerciali, ai quali i dati siano stati già comunicati da GMC, dovranno pertanto essere rivolte direttamente a tali Partner di GMC.

I dati personali trattati per le finalità elencate nella presente informativa saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità.

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, ,17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al Titolare ai dati di contatto di cui al punto 1 della presente informativa.

In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere (scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@adnkronos.com):

l'accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'Articolo 15 del Regolamento; la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'Articolo 16 del Regolamento; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano ("diritto all'oblio"), secondo quanto previsto dall'Articolo 17 del Regolamento; la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto all'Articolo 18 del Regolamento.

La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all'Articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento,

Infine, ai sensi dell'Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.

Molti dei dati che Le vengono chiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi derivanti da norme giuridiche) all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni casi, il mancato conferimento di essi potrà determinare la mancata prosecuzione di tale rapporto.

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale automatizzato, ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento.

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà la data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 9 gennaio 2023