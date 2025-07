La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato in queste ore il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Nell'incontro, svolto in un clima positivo e proficuo, si è fatto il punto in vista delle prossime elezioni regionali", rendono noto fonti del Nazareno.

"È stata condivisa la necessità di concentrarsi anzitutto sui punti programmatici dell'agenda di governo, da costruire partendo dall'importante lavoro svolto in questi anni in Campania, con l'obiettivo di continuare ad assicurare stabilità in una Regione così strategica per il Paese, nell'esclusivo interesse dei cittadini campani", proseguono le stesse fonti.

"Si è inoltre condivisa l'opportunità che proprio partendo dalla convergenza sul programma, in sintonia con i territori, si possano e si debbano creare le condizioni per la sintesi finale volta ad individuare, senza veti o posizioni pregiudiziali, il candidato Presidente in grado di rappresentare e fare sintesi in tutta l'area progressista", concludono le fonti del Nazareno.