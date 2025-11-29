Money.it premia le eccellenze dell'imprenditoria italiana

Deep Tier, Ferrarelle, Olidata. Sono solo alcuni dei nomi svelati ieri al Radisson Blu Ghr Hotel di Roma come vincitori della prima edizione dei Money Awards 2025, il riconoscimento ideato da Money.it in collaborazione con Creditsafe per celebrare le eccellenze dell’imprenditoria italiana.

Sul podio delle aziende che hanno registrato la maggiore crescita annua, la categoria Growth Money Awards ha premiato Deep Tier per l’Area Nord, Olidata per l’Area Centro e Lion Green per il Sud e le Isole. Luca Berti, country manager e Ceo di Creditsafe Italia, ha sottolineato come i dati siano lo strumento strategico per una crescita solida e sostenibile, mentre i valori aziendali guidano decisioni consapevoli.

Nella sezione Future Money Awards, dedicata all’innovazione e alla sostenibilità, i riconoscimenti per la sostenibilità sono andati a Id Lab(primo posto), Glocal Act S.r.l. Società Benefit (secondo posto) e Ferrarelle Società Benefit (terzo posto), mentre per l’innovazione il podio ha visto Yocabe al primo posto, seguita da D-Orbit S.p.A. e AS Labruna S.r.l. Ai vincitori è stato consegnato anche un oggetto di design simbolico realizzato con il legno d’ulivo pugliese colpito dalla Xylella, a cura di Piticagna – Rituali dal Sud, un gesto di rinascita e resilienza.

Il pubblico di Money.it ha espresso le proprie preferenze online, assegnando i People’s Money Awards a Pack S.r.l., come miglior startup innovativa, e a Temu, come miglior e-commerce. A guidare la cerimonia è stato Luca La Mesa, imprenditore e investitore, seguito dai saluti di Antonella Coppotelli, responsabile Marketing & Pr di Money.it, che ha sottolineato come il premio voglia dare visibilità alle eccellenze italiane meno conosciute ma fondamentali per il tessuto economico del Paese. Durante la serata si sono svolti anche due panel tematici: il primo su sostenibilità e innovazione, con Dimitri Stagnitto, Luca Berti, Alfonso Pecoraro Scanio e Simona Falasca, il secondo sul ruolo delle startup e degli e-commerce come motori di sviluppo, con Gianmarco Carnovale, Benedetto Buono, Filippo Aparo e Michele Franzese.

Dimitri Stagnitto, Founder di Money.it , ha spiegato come l’obiettivo dei Money Awards sia riconoscere le realtà più brillanti e stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali: “Vogliamo celebrare chi fa innovazione, chi cresce con responsabilità e chi ispira altri a farlo.” La prima edizione si chiude così con un successo e con l’appuntamento già fissato alla prossima edizione, pronta a premiare le nuove eccellenze del panorama imprenditoriale italiano.