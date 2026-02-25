circle x black
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video

La cantante ha parlato del suo rapporto con gli uomini

25 febbraio 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È come con le allergie: ci sono cose che mi fanno male. Io da sola sto da Dio. Ho capito che ho quest’allergia, non agli uomini ma alle relazioni tossiche. Se mi rendo conto che sono più felice e tranquilla stando da sola, forse la mia vita è stare da sola con gli amici, gli animali, le piante, la musica, un bell’appartamento…”. Arisa a tutto tondo: alla sua conferenza sanremese parla, tra le altre cose, del suo rapporto con gli uomini e delle sue relazioni sentimentali.

“Il mio problema grande è che io non riesco a fare l’amore con una persona di cui non sono innamorata - dice Rosalba Pippa, che al festival canta ‘Magica Favola’- Se limono una volta, minimo ci sto un anno insieme, limono una volta e poi quasi sposati”, dice fra gli applausi della sala stampa.

