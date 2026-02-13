Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale

Bullismo, Genovesi (Rai Kids): "Nostro obiettivo è educare divertendo"
‘Nella nostra programmazione ruolo genitoriale fondamentale’
‘Web paragonabile a Sottosopra di Stranger Things, mondo oscuro e pieno di insidie’
‘Necessario far ragionare i ragazzi su questo’
"Noi abbiamo due target di ascolti: il prescolare, guidato dai genitori, e i bambini più grandi, che cominciano già ad avere un'indipendenza di visione sul lineare e sul multimediale e, quindi, sui social. Abbiamo, pertanto, due approcci differenti. È chiaro che il ruolo dei genitori per noi è fondam...
"Il comportamento del bullo, che in modo sistematico e in gruppo, mette in crisi il minore, spesso, quando genera uno stato di frustrazione, può integrare addirittura il reato di atti persecutori - spiega de Gioia - la richiesta o la divulgazione di un'immagine dal contenuto sessualmente esplicito pu...