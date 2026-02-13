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Bullismo, Caponetti (Onbd): "Operativi 365 giorni l’anno"

"Operiamo su più livelli, dalla sensibilizzazione alla presa in carico del disagio giovanile"

Elisa Caponetti
Elisa Caponetti
13 febbraio 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Con l'incontro di oggi vogliamo fare chiarezza rispetto all'operatività dell'Osservatorio, attivo 365 giorni all'anno. Questo evento ha un significato particolarmente importante per noi perché nei giorni scorsi, il 7 febbraio, si è tenuta la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Essendo attivi tutti i giorni, non potevamo mancare nella settimana che ha segnato questa data e in quella successiva, per dare un segnale importante”. A dirlo Elisa Caponetti, presidente Comitato Scientifico Onbd - Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, in occasione dell'evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

“L'Osservatorio sta andando in una direzione concreta e operativa. Operiamo, infatti, su più livelli: su un piano di sensibilizzazione, di prevenzione, ma anche di intervento e presa in carico del disagio giovanile e dei fenomeni legati al bullismo e al cyberbullismo. Abbiamo, pertanto, molti progetti attivi, che coinvolgono i più giovani, gli adolescenti e anche le loro famiglie - spiega - ma anche le scuole, perché sono un punto di riferimento importante”.

“Ci sono, poi, anche interventi di presa in carico, perché la prevenzione impiegherà tempo prima di dare risultati concreti e noi vogliamo agire anche prendendo in carico chi vive queste criticità, come il disagio giovanile, situazioni di bullismo, cyberbullismo e violenza. L'Osservatorio c'è, con una risposta più completa possibile - sottolinea Caponetti - Inoltre, ci interfacciamo anche con il mondo della politica. Oggi, infatti, ci troviamo al Senato perché vogliamo arrivare ad un'ulteriore modifica di un disegno di legge, per dare una risposta più ampia possibile. Crediamo che indipendentemente dalla fascia d'età, sia fondamentale avere una corretta educazione ai social e al mondo digitale, perché è importante la regolamentazione, ma è importante ancor di più l'uso consapevole che viene fatto di questo mondo e la patente digitale va a rispondere proprio a questa esigenza”.

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Tag
bullismo cyberbullismo disagio giovanile educazione ai social patente digitale
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