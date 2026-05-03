circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Formula 1, oggi Gp di Miami - Diretta

Torna in pista il Mondiale

Charles Leclerc - Afp
Charles Leclerc - Afp
03 maggio 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami - in diretta tv e streaming. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l'attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1'27"798).

CTA

Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 live formula 1 diretta gp miami gp miami diretta gp miami live
Vedi anche
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza