L'Iran avrebbe ridotto alcune delle sue condizioni preliminari e accettato di includere il proprio programma nucleare nei negoziati con gli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti citate da Al Arabiya, secondo le ultime notizie di oggi, domenica 3 maggio. Stando alle stesse fonti, Teheran avrebbe proposto di limitare l'arricchimento dell'uranio al 3,5% e di procedere a una graduale riduzione delle attuali scorte di materiale già arricchito.

L'Iran avrebbe anche offerto una graduale riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale statunitense. Teheran avrebbe inoltre ritirato la richiesta del ritiro delle truppe Usa dalla regione. Nella nuova proposta, secondo le stesse fonti, ora l'Iran chiederebbe soltanto la fine del rafforzamento militare statunitense attorno ai propri confini. Il piano includerebbe anche la richiesta di garanzie internazionali contro eventuali futuri attacchi contro il territorio della Repubblica islamica.

La notizia arriva dopo che Donald Trump ha continuato a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'Iran. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato… vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi", ha detto il presidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti in Florida.