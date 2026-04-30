Il presidente prospetta l'ipotesi di un disimpegno americano per la mancata collaborazione della Nato nella guerra condotta contro l'Iran
Gli Stati Uniti potrebbero ridurre la presenza di soldati in Italia? "Probabile". Donald Trump prospetta l'ipotesi di un disimpegno americano per la mancata collaborazione della Nato - Italia compresa - nella guerra condotta contro l'Iran. "L'Italia non ci ha aiutato, la Spagna è stata orribile", dice il presidente degli Stati Uniti. Trump in precedenza ha fatto riferimento ad una riduzione del contingente anche in Germania.