Festival Tv di Dogliani, premio Ambiente Coripet a Iannacone per racconto dei territori
In occasione della quindicesima edizione del Festival della TV di Dogliani
In occasione della quindicesima edizione del Festival della TV di Dogliani
Nella giornata conclusiva del Festival della TV Monica Pasquarelli, Consigliera d’Amministrazione di Coripet, ha consegnato al giornalista e conduttore Domenico Iannacone la seconda edizione del premio Ambiente istituito dal Consorzio. (FOTO)
"Essere al Festival di Dogliani e ricevere anche un premio dal Coripet è una grande soddisfazione - afferma Domenico Iannacone, giornalista e conduttore, che ha ricevuto al Festival della Tv il Premio Ambiente Coripet - Il tema ambientale, del riciclo della plastica, della rigenerazione, è sempre pre...
"E' il secondo anno per Coripet e per il Premio Ambiente al Festival della TV - commenta Monica Pasquarelli, Consigliera d'Amministrazione di Coripet, che ha consegnato il premio a Domenico Iannacone - E' un evento che guarda al futuro e che ben si sposa con l'attività di promozione dell'economia cir...