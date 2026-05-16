Lennart Meri Conference 2026

Ucraina, Tsakhna: "Definire ora architettura sicurezza post guerra"
"Ritiro truppe Usa campanello allarme per Ue, dobbiamo fare di più"
"Ritiro truppe Usa campanello allarme per Ue, dobbiamo fare di più"
C'è necessità di "equipaggiare con una grande quantità di droni" l'esercito italiano, processo che "va accelerato" superando appalti dalle tempistiche non compatibili con la velocità di innovazione di questa tecnologia. Lo dichiara Alessandro Marrone, responsabile difesa dell'Istituto Affari Internaz...
L'Ue deve "assumersi la responsabilità" della propria difesa, cosa che stanno facendo i Paesi dell'Europa settentrionale, e il loro interesse è quello di spingere l'Europa meridionale a "recuperare e fare di più".
Il ritiro di truppe statunitensi dall'Europa e il loro mancato dispiegamento è "un errore", un'altra decisione dell'amministrazione di Donald Trump "che sarà accolta con favore al Cremlino". Lo dichiara il generale Ben Hodges, ex capo delle forze armate statunitensi in Europa, nel corso della diretta...