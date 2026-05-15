Consumi, Birra Moretti celebra l’autenticità a tavola
Per nove italiani su dieci i momenti migliori nascono attorno al cibo
Per nove italiani su dieci i momenti migliori nascono attorno al cibo
"Abbiamo recentemente condotto un'indagine per Birra Moretti, cercando di capire come sta cambiando il rapporto tra gli italiani e l'esperienza del pasto: è emerso come stia crescendo la ricerca di una tavola più semplice, autentica e libera da formalismi. All'interno di questo scenario, la birra ric...
"Oggi, gli italiani sono sempre più esposti a nuovi stimoli, a possibilità di scegliere nuovi ingredienti, nuove occasioni, di potersi informare sempre di più: questa è una ricchezza che può valorizzare ancora di più la cucina e la tavola italiana. Tuttavia, i dati dell'indagine di AstraRicerche mett...