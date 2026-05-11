Kedrion: 150 milioni per triplicare produzione plasmaderivati per malattie rare
Bolognana X3 Expansion Program, Mimit partner del progetto con 14 milioni
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Bolognana X3 Expansion Program, Mimit partner del progetto con 14 milioni
"Tra gli obiettivi diventare una biofarma leader nei plasmaderivati integrando la produzione di nuove soluzioni"
"Sostegno ente pubblico rassicura manager e azionisti e personale"
Così il viceministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) a Bolognana in provincia di Lucca all'avvio del 'Bolognana X3 Expansion Program'