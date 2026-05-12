Integrale Extrafibre, nuova linea di pasta Felicia

Felicia lancia una nuova linea di pasta, l'Integrale Extrafibre
L'elemento distintivo della nuova linea è la combinazione di quattro fonti di fibra - avena, grano saraceno, teff e fibra vegetale di cicoria
L'elemento distintivo della nuova linea è la combinazione di quattro fonti di fibra - avena, grano saraceno, teff e fibra vegetale di cicoria
Due anni di ricerca per una pasta che contiene il 60% di fibre in più rispetto alla media di mercato. È l'Integrale Extrafibre di Felicia, brand della pugliese Andriani Società Benefit, la multinazionale dell'innovation ed healthy food presente in oltre 50 Paesi nel mondo. L'annuncio arriva a Milano ...
"Guardiamo al settore food ad ampio spettro: stiamo lavorando sul mondo delle proteine, delle fibre e delle vitamine, cercando di portare attraverso la pasta un prodotto che associ il gusto al benessere nutrizionale. Quest'anno lanciamo a Tuttofood un prodotto sul quale contiamo molto, capace di esal...
"Oggi presentiamo l'evoluzione del segmento della pasta integrale con il lancio di 'Integrale Extra Fibre'. Sotto il profilo quantitativo, il prodotto contiene il 60% di fibre in più rispetto alla media del mercato. Rilevante è anche l'aspetto qualitativo: 'Extra Fibre' combina le fibre insolubili, r...