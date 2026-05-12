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Il tennista azzurro sfida il norvegese negli ottavi del Masters 1000 di Roma
Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Musetti arriva al match dopo aver battuto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all'esordio e l'argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno e in caso di passaggio ai quarti troverà il vincente della sfida tra Khachanov e Prizmic, mattatore di Novak Djokovic.
Oggi in campo anche Jannik Sinner, non prima delle 15 contro Andrea Pellegrino.