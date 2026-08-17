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Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video

17 agosto 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un altro sbarco di migranti tra la folla di bagnanti sulle coste del Sulcis. Un barchino in vetroresina, con a bordo una decina di giovani è arrivato sulla spiaggia di Porto Pino, in comune di Sant'Anna Arresi in provincia Sud Sardegna. I giovani sono stati presi in custodia dalle forze dell'ordine e verranno trasferiti al Cpa di Monastir per le operazioni di riconoscimento. Uno sbarco che segue di appena 24 ore quello che ha provocato il tragico incidente nella spiaggia di Su Giudeu (Chia, Ca) nel quale è rimasta gravemente ferita una 17enne, che faceva il bagno con il suo sup e che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari.

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