Università: boom di richieste per nuove lauree infermieri
Saranno almeno 3.300 i professionisti che il 5 e il 7 ottobre si contenderanno i 759 posti a bando per i percorsi magistrali a indirizzo specialistico
Boom di richieste per nuove lauree infermieri
Saranno almeno 3.300 i professionisti che il 5 e il 7 ottobre si contenderanno i 759 posti a bando per i percorsi magistrali a indirizzo specialistico
"Accogliamo con molta soddisfazione e senza stupore il successo di questa riforma accademica che al primo banco di prova ufficiale raccoglie le esigenze di migliaia di infermieri pronti a mostrare il volto nuovo della professione", commenta la presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli. I dati per...
In base alle disposizioni contenute dai Decreti, i laureati e le laureate magistrali possono ricoprire ruoli e funzioni dove sono richieste competenze specialistiche in diverse tipologie di organizzazioni sociosanitarie, aziende sanitarie territoriali, ospedaliere, e universitarie, nelle diverse arti...