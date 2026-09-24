A Milano l'Arval Mobility Forum

Arval, la mobilità è il criterio chiave nella scelta del lavoro
Indagine conferma, auto resta mezzo principale per spostamenti ma crescono altre modalità
Indagine conferma, auto resta mezzo principale per spostamenti ma crescono altre modalità
'Deve crescere la consapevolezza all'interno delle aziende'
"La mobilità, intesa come possibilità di accesso a soluzioni differenziate per gestire lo spostamento casa-lavoro-casa, è tra i principali driver nella scelta del posto di lavoro. Oltre il 60% la definisce driver fondamentale in questa decisione, mentre l'auto rimane centrale per oltre il 40% dei ris...