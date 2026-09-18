All'università Vanvitelli di Napoli l'evento "La cura ortodontica del paziente adolescente"

Salute, ortognatodontista Riatti: "In età evolutiva non si tratta solo di allineare i denti"
"Negli adolescenti si può migliorare l'armonia estetica del volto e la funzione masticatoria"
"Negli adolescenti si può migliorare l'armonia estetica del volto e la funzione masticatoria"
"Scansione in 3D della propria bocca riprodotta incuriosisce il paziente e lo rende più consapevole"
"L'utilizzo della tecnologia parte da solide basi scientifiche per valutarne in maniera critica le applicazioni"
"Oltre all'allineamento si può, soprattutto nei soggetti adolescenti in crescita, modificare anche lo sviluppo del volto, migliorando l'armonia estetica e molto spesso la funzione masticatoria". Parte da qui la riflessione di Riccardo Riatti, specialista in ortognatodonzia, intervenuto a Napoli nell'...