Emmanuel Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di "preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche" da attacchi "ibridi russi". "La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando", ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione di oggi all'Eliseo a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale.

Il piano di protezione contro "attacchi con i droni" e "attacchi informatici" riguarderà anche "i siti più sensibili della nostra base industriale e tecnologica della difesa", ha aggiunto Macron.

Gli attacchi ibridi russi "non resteranno senza risposta", ha poi aggiunto Macron spiegando che quello che è successo a Lipsia, con il drone russo carico di esplosivo all'aeroporto, potrebbe accadere "in qualsiasi altra città europea". "Nessuno al sicuro", ha aggiunto il presidente francese assicurando che le minacce russe "non resteranno impunite". "Se vogliamo pace e sicurezza durature, dobbiamo continuare quello che stiamo facendo in Ucraina", ha poi concluso.

Mosca convoca incaricata affari Gb per armi a Kiev

L'incaricata d'affari britannica in Russia, Danae Dholakia, è stata intanto convocata al ministero degli Esteri russo, dove Mosca ha presentato una "ferma protesta" per il crescente invio di droni e altri sistemi d'arma da parte di Londra all'Ucraina, ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota citata dall'agenzia di stampa Tass.

Secondo la diplomazia russa, la politica britannica nei confronti dell'Ucraina sarebbe volta a "prolungare e intensificare" il conflitto e a ritardare una soluzione politica. Nel corso dell'incontro, Mosca ha inoltre accusato Londra di rendersi "complice delle sanguinose atrocità del regime di Kiev" attraverso la fornitura di armi offensive a lungo raggio.

La parte russa ha quindi chiesto al Regno Unito di abbandonare la sua attuale politica di "escalation" e ha illustrato i rischi associati, secondo Mosca, alle azioni britanniche in Ucraina. Il ministero ha inoltre sostenuto l'"inutilità" di tali iniziative, alla luce di quella che definisce l'attuale "iniziativa strategica" delle forze armate russe.