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Ucraina, Zelensky: "Colpiremo Russia al cuore". Kim aiuta Putin: 30mila soldati dalla Nordcorea

Il presidente ucraino denuncia l'addestramento delle truppe nordcoreane da parte dei russi, mentre Mosca accusa l'Occidente di preparare il conflitto diretto

Soldato ucraino - (Fotogramma/Ipa)
Soldato ucraino - (Fotogramma/Ipa)
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18 settembre 2026 | 00.14
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

L'Ucraina ''sta preparando nuove operazioni a lungo raggio'' contro la Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su 'X', spiegando di aver ricevuto rapporto dal comandante in capo delle Forze Armate ucraine, Mykhailo Drapatyi.

''I test degli intercettori contro i caccia Shahed a reazione hanno prodotto un altro risultato positivo: l'abbattimento di un aereo nemico'', ha spiegato Zelensky annunciando che ''intensificheremo queste operazioni'' e spiegando che ''stiamo trovando risposte alle minacce russe e creando i nostri mezzi ucraini per esercitare pressione sul nemico''.

Il ruolo delle truppe nordcoreane

"La Corea del Nord ha inviato in Russia tra i 30mila e i 50mila soldati. La Russia ha permesso loro di acquisire esperienza di guerra reale e di addestrarsi. Non in un simulatore digitale, ma nella vita reale". A sottolinearlo, evidenziando un "grosso problema, ancora di più per la sicurezza del Pacifico", è stato Zelensky, che ha postato su X alcuni estratti di un'intervista all'emittente giapponese Nhk.

"Per la Corea del Nord - ha proseguito - non è stato costoso. Avrebbero potuto farlo solo qui: schierarsi, imparare e tornare indietro. Senza subire perdite significative, se non quando hanno deciso di combatterci direttamente durante l’operazione Kursk. Così hanno poi deciso di non addentrarsi nel territorio ucraino per evitare perdite ingenti. Ma imparano, lavorano con i droni e gli operatori di droni, si addestrano con loro".

Lavrov: "L'Occidente si prepara alla guerra contro di noi"

Secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov "i Paesi occidentali si stanno attivamente preparando a una guerra contro Mosca, diffondendo il mito di una presunta minaccia russa". "Oggi, le élite al potere nella maggior parte dei paesi occidentali cercano di diffondere il mito di una minaccia proveniente dalla Russia, mentre si preparano attivamente a una guerra contro di noi. Ci accusano anche di minare i valori europei, ma noi sappiamo bene quali siano questi valori", ha affermato il ministro.

Lavrov ha sottolineato che i cosiddetti "valori europei" significano una sola cosa: "L'Europa è ancora una volta pronta a sostenere il nazismo". "Si tratta di coloro che condividono queste idee naziste e le mettono effettivamente in pratica nei loro paesi, mettendo al bando una lingua, una cultura e un'istruzione" conclude.

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