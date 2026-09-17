Infiamma il web il video postato su X dal dissidente Wanjun Xie che mostra il presidente cinese Xi Jinping salire le scale dell'aereo che lo riporterà a Pechino dopo il vertice dei Brics in India. Le immagini - questa la teoria - mostrerebbero una rigidità della parte sinistra del corpo, in particolare del braccio del presidente, conseguenza di un ictus, che sarebbe peggiorato durante il volo verso casa, costringendo il 73enne presidente cinese a un ricovero d'urgenza a Pechino. Affermazioni che non hanno trovato conferma ma che sono state subito rilanciate sui social e sul web.