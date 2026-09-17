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Busta con proiettile e minacce recapitata al ministro Valditara

A quanto apprende l'Adnkronos, è accaduto nelle scorse settimane. La "piena solidarietà" dalla premier Meloni

Giuseppe Valditara - (Ipa)
Giuseppe Valditara - (Ipa)
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17 settembre 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l'Adnkronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il ministero dell’Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.

"Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche". È quanto scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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giuseppe valditara valditara minacce proiettile politica news valditara proiettile busta
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