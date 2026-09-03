Reggio Emilia, al via domani il Festival di Emergency

Tutto pronto per la sesta edizione del Festival di Emergency, che prende il via domani, venerdì 4 settembre, a Reggio Emilia a partire dalle ore 16 e proseguirà fino a domenica 6 settembre, con oltre 70 appuntamenti tra talk, dibattiti, spettacoli e laboratori per i più piccoli. Per tre giorni, piazze, teatri e cortili del centro storico di Reggio Emilia diventeranno un grande spazio di confronto pubblico, con oltre 70 appuntamenti tra incontri, dibattiti, spettacoli, cinema, arte e attività per tutte le età per interrogarsi sulle grandi questioni del nostro tempo e su cosa significhi, oggi, avere il “coraggio” di scegliere la pace. Per Emergency, “coraggio” significa difendere i diritti di tutte e tutti, prendere posizione, ascoltare le storie di chi cura sotto le bombe, di chi attraversa i confini per sopravvivere e di chi si oppone alla logica e alla pratica della guerra. Il programma attraverserà alcuni dei principali scenari internazionali e delle questioni che segnano il nostro presente.

Nel corso delle tre giornate si parlerà di Afghanistan, Sudan, Ucraina, Palestina e Iran, ma anche di migrazioni, libertà di informazione, clima, scuola, diritto alla salute, intelligenza artificiale applicata alla guerra, partecipazione giovanile e obiezione di coscienza. Tra gli ospiti, protagonisti del giornalismo, della cultura, dell’attivismo e della società civile: Marianna Aprile, Tonia Cartolano, Francesca Cavallo, Paolo Maggioni, Yousra Elbagir, Dario Fabbri, Parisa Nazari, Stefano Nazzi, Francesco Cancellato, Valentina Petrini, Simone Pieranni, Chiara Piotto, Farian Sabahi, Lorenzo Tondo, insieme agli operatori e alle operatrici di Emergency impegnati nei diversi programmi dell’organizzazione. Tre le serate del weekend insieme ad Emergency : venerdì 4 settembre alle 21,30 in Piazza Prampolini spazio alla comicità con “Fa ridere ma anche riflettere”, un talk speciale in cui ironia, satira e osservazione del presente si incontrano. Protagoniste Martina Catuzzi e Michela Giraud, moderate da Pietro Sparacino.

Sabato 5 settembre in programma due appuntamenti per la serata: sul palco di Piazza Prampolini alle ore 20 un episodio speciale del podcast Seietrenta XL dedicato a Gino Strada, a cinque anni dalla sua scomparsa, realizzato da Chora&Will Media. Si proseguirà alle 21,30 con Stefano Nazzi con “Altre Indagini – Scuola Diaz, Genova, 21 luglio 2001”, con la regia e il sound design di Stefano Tumiati e i contributi video di Jacopo Dani, in collaborazione con Il Post. La giornata conclusiva di domenica 6 settembre vedrà alle 18,30 “Sudan, viaggio al termine dell’umanità”, un racconto attraverso filmati e testimonianze di e con il giornalista de la Repubblica Fabio Tonacci, con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Gifuni e le letture di Giulia Quadrelli e Leonardo Bianconi. Tra gli altri momenti imperdibili del festival, venerdì 4 settembre alle ore 18,30 il panel “Il coraggio di esserci” con la partecipazione della presidente di Emergency Rossella Miccio e operatrici e operatori della ong da Gaza e dall’Ucraina, moderato dalla giornalista di Sky Tonia Cartolano.

Nella stessa serata, alle 20, il dialogo tra la saggista e giornalista, Paola Caridi, e l’artista italo-palestinese Nabil Bey Salameh, “Il coraggio di esistere”, per restituire voce e memoria al popolo di Gaza, che continua a esistere e resistere. Nel pomeriggio alle 17,30 sarà presentata la graphic novel Un diavolo muto. Storie da Gaza alla presenza di Marco Rizzo, giornalista e sceneggiatore, La Tram, disegnatrice, Boban Pesov, illustratore e autore di fumetti, Alessandro Manno, responsabile progetto Palestina di Emergency. Sabato 5 settembre alle ore 14,30, “Da sempre fragile, ma ancora tutto intero” con Francesco Arienzo, comico e creatore di contenuti, sul tema del coraggio e della fragilità; alle ore 15,30 “L’obiezione alla guerra è un diritto” dedicato alla campagna Ripud1acon la partecipazione dei giuristi Alessandra Algostino, Veronica Dini e Domenico Gallo. Domenica 6 settembre alle ore 15,30, moderato da Marta Allevato, giornalista Agi, con Parisa Nazari, difensora diritti umani e Sadra Valizadeh, artivista queer/non-binary, “Quando il coraggio di una persona può accenderne mille” sul valore della parola come atto di consapevolezza, resistenza e trasformazione in Iran.

E ancora l’incontro di domenica 6 settembre alle ore 16,45, “Femministe, musulmane, libere”, con Zainab Fasiki, autrice di fumetti e Carolina Paolicchi, editrice e traduttrice, sul tema del femminismo islamico raccontato attraverso l’arte del fumetto. A Palazzo Da Mosto, nell’ambito della campagna Ripud1a, il pubblico potrà inoltre attraversare “O la guerra o noi – La linea delle nostre scelte”, un percorso dedicato all’obiezione di coscienza e alle scelte individuali di fronte alla guerra, e “Insieme: così lontani, così vicini”, installazione immersiva realizzata da Ied Milano per Emergency che mette in relazione i visitatori con voci, suoni e immagini provenienti dai territori di guerra in cui opera l’organizzazione. A Palazzo dei Musei sarà allestita, inoltre, la mostra fotografica Revelation, con gli scatti del fotografo di Magnum Photos Lorenzo Meloni, curata da Giulia Tornari e realizzata da Emergency. Revelation propone una riflessione sulle conseguenze materiali dei modelli di sviluppo contemporanei e sulla necessità di immaginare forme più sostenibili ed eque di relazione con il territorio, le risorse e la tecnologia.

A tal fine, Lorenzo Meloni ha immortalato poli industriali e tecnologici, reti energetiche, miniere dismesse, laboratori scientifici e paesaggi modificati dall’intervento umano. Il programma completo del festival è disponibile su Il Festival di Emergency|(www.emergency.it/festival/#programma). Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili sul sito https://www.emergency.it/festival/, ma sarà possibile accedere agli eventi anche mettendosi in fila poco prima dell’inizio. Il Festival di Emergency è organizzato grazie a un protocollo di intesa con il Comune di Reggio Emilia, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con la media partnership di Sky Tg24. Per rimanere aggiornati sulle attività di Emergency in Italia e nel mondo: https://www.emergency.it