Adnkronos in diretta da Cernobbio per raccontare la nuova edizione del Forum Ambrosetti . Da Villa d’Este e dagli studi di Roma: interviste, analisi e collegamenti con i protagonisti della politica, dell’economia e dell’impresa italiana ed internazionale della 52° edizione

Dal 4 al 6 settembre Adnkronos seguirà in diretta protagonisti, dibattiti e temi dell’edizione 2026 del Forum Ambrosetti: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, con collegamenti live dalle postazione di Villa d’Este e dallo studio di Roma.

Venerdì e sabato, doppio appuntamento in streaming dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Domenica, dalle 11 alle 13.

Ministri, economisti, imprenditori e le voci più importanti italiane e internazionali ai microfoni dei conduttori e degli inviati di Adnkronos per portarvi nel cuore dell’evento

Un’edizione che si apre in uno scenario internazionale segnato da guerre, nuovi equilibri geopolitici, competizione tecnologica e trasformazione dell’economia globale. Al centro anche il futuro dell’Europa, chiamata a trovare una propria strada tra autonomia strategica, sicurezza e difesa, energia, innovazione e rilancio della crescita, senza dimenticare i rapporti transatlantici e il confronto con Stati Uniti e Cina.

Spazio anche all’Agenda per l’Italia: competitività, infrastrutture, energia, ricerca, giovani, economia e finanza

Tre intere giornate di analisi e approfondimenti per raccontare da Cernobbio come sta cambiando lo scenario dell’economia globale e quali scelte politiche attendono l'Europa e l'Italia.