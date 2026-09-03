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Cannella ricorda Dalla Chiesa: "Da lui altissimo esempio per istituzioni e giovani generazioni".

Nel 44° anniversario dell’eccidio di via Carini, il Sottosegretario alla Cultura rende omaggio al generale, alla moglie Setti Carraro e all’agente Russo, richiamando valori di coraggio, legalità e impegno civile per le nuove generazioni.

Cannella ricorda Dalla Chiesa:
03 settembre 2026 | 10.12
Antonella Nesi
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"A 44 anni dal vile assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo, ricordiamo un servitore dello Stato che ha fatto del coraggio, del senso del dovere e della difesa della legalità la propria missione di vita". Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, ricordando le vittime dell'eccidio di via Isidoro Carini a Palermo.

"La sua fermezza nella lotta alla mafia e al terrorismo resta un esempio altissimo per le istituzioni e per le nuove generazioni - ha aggiunto Cannella, che ha reso omaggio alle vittime partecipando alla commemorazione sul luogo della strage -. Onorarne la memoria significa rinnovare ogni giorno l’impegno dello Stato contro ogni forma di criminalità organizzata e riaffermare, senza esitazioni, i valori della libertà, della giustizia e della legalità".

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44° anniversario dell'eccidio di via Carini coraggio legalità impegno civile
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