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Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video

02 settembre 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi adesso andiamo in Rai per la prima volta per parlare con la direzione. Siamo qui per ascoltare cosa la Rai ci deve dire, noi ribadiamo ciò che abbiamo detto: se vengono nominati questi due conduttori, cioè se la Rai continua per la sua strada noi inviati, e siamo tanti, ci dimetteremo in blocco perché noi dobbiamo garantire l'indipendenza e l'autonomia della trasmissione che è fondamentale per portare avanti le nostre inchieste". Così Giulia Innocenzi, arrivando insieme al gruppo di inviati di 'Report' all'incontro che la redazione ha in programma in via Teulada con la direzione Approfondimenti della Rai per discutere del futuro della trasmissione di inchiesta, dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci come conduttore e l'indicazione della coppia Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti alla guida del programma.

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giulia innocenzi report giulia innocenzi report rai
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