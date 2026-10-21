Data center, a Roma confronto su futuro della sovranità digitale
Violetti (Confassociazioni Digital): "La sfida è costruire un'Italia digitalmente sovrana all'interno di un'Europa tecnologicamente autonoma"
A Roma l'evento: “Data center sovrani – energia, intelligenza artificiale, cybersecurity”
Violetti (Confassociazioni Digital): "La sfida è costruire un'Italia digitalmente sovrana all'interno di un'Europa tecnologicamente autonoma"
“Il tema dei data center riguarda la disponibilità di energia in modo continuo e quindi richiede investimenti per rinnovare il quadro nazionale, in particolare le reti elettriche. La presenza di una rete capiente garantisce sicurezza”, queste le parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza ene...
“Non è un tema solo di breve periodo, ma di medio e lungo periodo. Questo tema dei data center è in realtà soltanto la punta dell’iceberg di un sistema prossimo venturo in cui energia, finanza e intelligenza artificiale sono la stessa cosa: infrastrutture per le quali bisogna costruire un livello di ...