Basilicata 'destinazione più amata dai visitatori', a Rimini il premio Data Appeal

Sono i viaggiatori a dirlo, e lo fanno nel modo più sincero: raccontando online la propria esperienza. La Basilicata ha ricevuto oggi al Ttg Travel Experience di Rimini il premio “Destinazione più Amata dai Visitatori”, assegnato da Data Appeal nell’ambito degli “Italia Destinazione Digitale 2026” alla destinazione che registra il più alto livello di soddisfazione e apprezzamento da parte di chi la visita. La consegna è avvenuta durante la presentazione degli ultimi risultati del report “Tutti i Dati d’Italia 2026”. Un appuntamento che ha acceso i riflettori sulla fotografia più aggiornata del turismo italiano, nella prima giornata della fiera di Rimini.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: “Il riconoscimento è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra regione. È un premio che arriva dalla voce più autorevole, quella dei viaggiatori, che hanno scelto di raccontare e condividere la qualità dell’esperienza vissuta nelle nostre località. Per questo desidero congratularmi con l’Apt Basilicata e con il direttore generale Margherita Sarli per l’eccellente lavoro svolto nella promozione del territorio. Un risultato che testimonia la forza di una strategia condivisa e l’impegno quotidiano di tutti coloro che operano nel settore turistico, contribuendo a rendere la Basilicata una destinazione sempre più apprezzata, attrattiva e competitiva nel panorama nazionale. È un riconoscimento che ci dice che stiamo lavorando nella giusta direzione, che gli investimenti, le azioni di valorizzazione e la qualità dell’accoglienza vengono percepiti e apprezzati da chi sceglie la nostra terra. Uno stimolo a proseguire in questa direzione con sempre maggiore determinazione”.

“Ho ricevuto nelle mie mani un riconoscimento che appartiene al territorio e a tutti gli operatori che ogni giorno mantengono viva un’offerta di qualità, apprezzata dai viaggiatori che poi ne lasciano traccia online e diventano i nostri primi promoter”, ha dichiarato il direttore generale di Apt, Margherita Sarli, sottolineando che “è un premio alla filiera che va rafforzata e sostenuta. Non è un premio all’Apt ma rappresenta per noi uno stimolo a proseguire il lavoro di affiancamento sulla reputazione della nostra regione e costruire una motivazione di viaggio per far arrivare quei turisti che poi possono appunto premiare la qualità di chi li accoglie”. L’edizione di quest’anno è la prima realizzata grazie a Data Appeal Mabrian, la nuova piattaforma unificata di travel intelligence che riunisce in un unico ambiente dati su domanda digitale, comportamento dei viaggiatori, connettività aerea, reputazione, sentiment, spesa, sostenibilità e performance delle destinazioni, offrendo così una visione ancora più completa dei territori italiani e dei trend che li stanno trasformando. Il riconoscimento alla Basilicata nasce proprio da questa lettura approfondita dei contenuti raccolti in rete. Il verdetto è netto: chi arriva resta colpito, e lo scrive. Ne emerge l’immagine di una regione autentica e accogliente, capace di trasformare i propri visitatori nei primi promotori di sé stessa.