Riuscire a lavorare bene non significa necessariamente essere messi nelle condizioni di farlo. Nelle aziende italiane, spesso sono le persone a compensare processi poco chiari e difficoltà organizzative, trovando soluzioni che permettono alle attività di procedere nonostante le inefficienze. Un equilibrio che si regge sulla capacità di adattamento dei singoli, più che su un'organizzazione del lavoro realmente efficace. E' quanto emerge dalla nuova ricerca 'Il lavoro che funziona. Complessità, collaborazione e AI nell'esperienza di chi lavora', realizzata da AstraRicerche per Factorial , l’AI per le aziende.

Secondo l'indagine, il 56,6% degli intervistati ritiene di riuscire a lavorare bene, ma solo il 39% dichiara di disporre contemporaneamente delle cinque condizioni fondamentali per farlo: obiettivi chiari, informazioni accessibili, responsabilità definite, tempo per concentrarsi e collaborazione tra funzioni. Un divario che mette in evidenza una contraddizione: il lavoro può funzionare anche quando le organizzazioni non mettono le persone nelle condizioni migliori per svolgerlo. In questi casi, è spesso la capacità individuale di adattarsi e trovare soluzioni a compensare le difficoltà organizzative. Lo studio si affianca al Factorial Business Facts Index 2026, presentato dall’azienda ad ottobre, che ha raccontato la disconnessione tra persone, strumenti e processi e i suoi effetti operativi dal punto di vista dei decisori aziendali. La nuova ricerca ne mostra la dimensione umana: come quella disconnessione viene vissuta, ogni giorno, da chi lavora.

A confermare questa dinamica è un altro dato significativo: il 63,5% degli intervistati riconosce che molte attività funzionano perché alcune persone sanno come gestirle anche quando i processi non sono chiari, mentre il 54,1% afferma che il lavoro riesce ad andare avanti grazie a soluzioni informali. Ne emerge il ritratto di organizzazioni che, pur riuscendo a garantire la continuità delle attività, si affidano spesso all'iniziativa dei singoli per superare ostacoli e inefficienze. Una capacità di adattamento che rappresenta una risorsa preziosa, ma che può anche nascondere fragilità strutturali: se il funzionamento quotidiano dipende dalla capacità delle persone di trovare continuamente alternative, diventa più difficile distinguere ciò che funziona grazie all'organizzazione da ciò che funziona nonostante l'organizzazione.

Il divario tra chi coordina e chi non ha responsabilità manageriali rende ancora più evidente il lavoro invisibile che tiene insieme le organizzazioni: il 58% dei manager afferma che una parte significativa della propria attività consiste nel coordinare il lavoro anziché svolgerlo, contro il 38% degli altri lavoratori. La quota raggiunge il 61% tra i manager IT e telecomunicazioni. E il 71% dei manager riconosce che molte attività dipendono da persone capaci di farle funzionare anche in assenza di processi chiari, contro il 61% dei non manager.

Un ulteriore elemento emerge dal confronto fra ruoli: il 67,4% dei manager dichiara di riuscire a lavorare bene (voti 8-10), contro il 53,5% dei non manager. La distanza suggerisce che l'esperienza del lavoro e la percezione della sua efficacia non siano uniformi all'interno delle organizzazioni. Anche per questo, il quadro dei lavoratori raccolto da AstraRicerche integra la prospettiva dei decisori aziendali del Business Facts Index.

“Il dato più interessante - commenta Nicola Laganà, vp marketing di Factorial - non è che il lavoro non funzioni, è che spesso funziona perché le persone compensano ciò che l'organizzazione non riesce a rendere semplice. E' una capacità che dimostra il valore delle persone, ma che non dovrebbe diventare la regola. Le aziende devono creare le condizioni affinché il lavoro possa funzionare grazie a processi chiari, informazioni accessibili e strumenti connessi, senza richiedere continuamente ai singoli di colmare le lacune organizzative”. In questo scenario, la ricerca offre anche una prima indicazione sulle aspettative dei lavoratori nei confronti dell'intelligenza artificiale: il 73,9% degli intervistati vorrebbe che l'AI rendesse il lavoro più semplice, e non semplicemente più veloce. Un risultato che richiama la necessità di ripensare il rapporto tra tecnologia e organizzazione, superando una visione dell'innovazione legata esclusivamente alla velocità e all'automazione delle attività.