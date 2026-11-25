Le parole della ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa ad 'AdnTalks': "l turno dovrebbe essere unico, sulla falsariga di quello che avviene per le Regioni, vincerà chi ottiene più voti"
"La grande novità del testo unico sugli enti locali sarà proprio questa. Stiamo discutendo da tre anni, con un confronto serrato sia con i Comuni che con le Province, e la novità sarà proprio l'elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali. E il turno dovrebbe essere un turno unico, sulla falsariga di quello che avviene per le Regioni, vincerà chi ottiene più voti. Questa è una nostra proposta che ovviamente andrà discussa al Consiglio dei Ministri" che si tiene oggi "e quindi è il Consiglio dei Ministri che deciderà, che ha l'ultima parola". Lo ha detto all'Adnkronos la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, intervistata dal direttore Davide Desario nel corso di 'AdnTalks'.