Oltre 1 miliardo sottratto al fisco in Italia in cinque anni dal commercio illecito
Cresce la produzione clandestina di sigarette: 370 tonnellate sequestrate nel 2025. Si espandono online le vendite illegali di prodotti a base di nicotina
Presentato a Roma il rapporto sul mercato illecito delle sigarette
Cresce la produzione clandestina di sigarette: 370 tonnellate sequestrate nel 2025. Si espandono online le vendite illegali di prodotti a base di nicotina
“Il contrabbando di sigarette ha dei picchi e dipende molto dalla tassazione dei prodotti del tabacco. L’Italia è passata da essere un Paese di consumo, alla fine degli anni Duemila, a un Paese di transito verso Paesi con una tassazione più alta e oggi purtroppo stiamo vedendo che sta diventando un P...
"I nostri operatori entrano in contatto con ambienti criminali strutturati"
"Negli Stati europei all’aumentare della tassazione cresce il consumo illecito"