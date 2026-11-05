'Fondazione con il Sud' festeggia 20 anni

Consiglio (Fondazione Sud), "La presenza di Mattarella è segnale di attenzione, su spopolamento serve coesione"
L'evento per il ventennale della Fondazione si tiene al complesso monumentale di Donnaregina a Napoli
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"Il Patto per Restare è un network di oltre 60 organizzazioni siciliane che si sono unite per difendere il diritto alla restanza e tutto quello che ne consegue: il diritto ad avere un lavoro dignitoso, trasporti efficienti, asili nido per tutte le persone che ne hanno bisogno, una salute pubblica gar...